Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 27χρονου Θεόφιλου Χαλυβόπουλου στον Άγιο Δημήτριο.

Τραγικές φιγούρες ήταν ο πατέρας του, ο Ταξίαρχος της ΓΑΔΑ, Γιώργος Χαλυβόπουλος, η μητέρα και οι δυο αδερφές του. Φίλοι και συγγενείς που είπαν το «τελευταίο αντίο» στον αδικοχαμένο 27χρονο, έκαναν λόγο για ένα παιδί γεμάτο ζωή που εμφανιζόταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν.

Το τραύμα από μαχαίρι στη καρδιά του Θεοφίλου αποδείχθηκε μοιραίο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τα κοντινά του πρόσωπα.

Δείτε βίντεο:

Στο Ναυτοδικείο ο δολοφόνος του Θεόφιλου

Την ίδια ώρα, από τη ΓΑΔΑ βγήκαν με σκυμμένα κεφάλια ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον 27χρονο εξαιτίας μιας ερωτικής αντιζηλίας, ο 18χρονος φίλος του που ήταν παρών στο περιστατικό και οι δύο κοπέλες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δείτε βίντεο:

Ο 20χρονος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του αρμόδιου Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου στον Πειραιά καθώς υπηρετεί ως ναύτης στο Πολεμικό Ναυτικό. Εκεί θα γίνει και ο διαχωρισμός της δικογραφίας.