Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θερμή εισβολή που δοκιμάζει τη χώρα, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες.

Σύμφωνα με τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, με την Τρίτη και την Τετάρτη να καταγράφονται ως οι πιο επιβαρυμένες ημέρες, καθώς το θερμόμετρο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας θα κυμανθεί σταθερά μεταξύ 38 και 40 βαθμών.

Ειδικότερα, η ζέστη θα γίνει αρχικά αισθητή στην Αττική και σε ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στη συνέχεια στην ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Παράλληλα, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές όπως ο Θεσσαλικός κάμπος, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και η Πελοπόννησος.

Αισθητή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται από την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη ζέστη να διατηρείται σε ηπιότερα επίπεδα μόνο στα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα.

Live πώς κινείται το κύμα καύσωνα:

Για την αντιμετώπιση των συνθηκών, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προστασίας εστιάζοντας στις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, ενώ σε σχετική ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς συνέστησε αυξημένη προσοχή λόγω των τοπικά επιβαρυμένων δεικτών επικινδυνότητας.

O ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

✅Το επόμενο τριήμερο δεν αναμένονται γενικευμένες πορτοκαλί, κόκκινες ή μαύρες συνθήκες στο δείκτη θερμικής καταπόνησης στη χώρα. Με βάση τη συγκεκριμένη αριθμητική πρόγνωση, δεν διαφαίνεται ακραία… pic.twitter.com/kFCgeQsunP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 20, 2026

Ο καιρός της Τρίτης

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, την Τρίτη 21 Ιουλίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας ενώ αραιές νεφώσεις αναμένονται κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μέτρια επίπεδα συγκεντρώσεων σκόνης αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ μέτριες συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38 βαθμούς, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς.

H θερμοκρασία στην Αθήνα την Τετάρτη

Η θερμοκρασία στο Άργος την Τετάρτη

Έκτακτη εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας – Τα μέτρα για τους εργαζόμενους

Παύση εργασιών, κατά περίπτωση, προβλέπει, μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας με την οποία ορίζονται τα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε την εγκύκλιο:

Aπό την πλευρά του το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για την ανάγκη άμεσης αναγνώρισης των συμπτωμάτων παθολογικών καταστάσεων λόγω ζέστης:

Τα αρχικά συμπτώματα: Δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία.

Πώς εκδηλώνεται το σύνδρομο της θερμοπληξίας:

Ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (>40.5°C).

Κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα (η εφίδρωση έχει σταματήσει).

Ξηρή, πρησμένη γλώσσα, έντονη δίψα.

Ταχυπαλμία, ταχύπνοια, ζάλη, ναυτία, έμετος.

Σύγχυση, αδυναμία προσανατολισμού και καθαρής ομιλίας, επιθετική ή παράξενη συμπεριφορά.

Σπασμοί, απώλεια συνείδησης ή κώμα.

Πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή σε νοσοκομείο:

Η θεραπεία πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο, αλλά μέχρι τη διακομιδή εφαρμόζονται άμεσα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας:

Άμεση μεταφορά σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό και κλιματιζόμενο.

Πλήρης έκδυση από τα ρούχα.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο, τις μασχάλες και τη βουβωνική περιοχή.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, ντους ή ψεκασμός με κρύο νερό.

Παροχή μικρών γουλιών δροσερών υγρών (νερού ή αραιωμένου χυμού φρούτων, 1 μέρος χυμού σε 4 μέρη νερού), μόνο αν το άτομο μπορεί να καταπιεί.

Ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν

Τα άτομα αυτά καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στη ζέστη:

Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά.

Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.

Άτομα υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Όσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον.

Άτομα με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό).

Άτομα με οξεία νόσο (λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα).

Προσοχή στα φάρμακα: Όσοι παίρνουν φάρμακα για χρόνια νοσήματα (διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα, ινσουλίνη) θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης: Οδηγός επιβίωσης

Κλιματισμός: Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Οι χώροι εργασίας και τα ιδρύματα (νεογνών, ηλικιωμένων, ΑμεΑ) πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά ή ανεμιστήρες (κατά προτίμηση οροφής) και φυσικό αερισμό.

Ένδυση: Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό. Χρήση καπέλου και σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου.

Περιορισμοί: Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο (ειδικά για βρέφη/ηλικιωμένους), αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας και πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας χωρίς κλιματισμό. Τα ΜΜΜ οφείλουν να φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού τους.

Υγιεινή & Διατροφή: Πολλά χλιαρά ντους και δροσερά επιθέματα στο κεφάλι και τον λαιμό. Μικρά, ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση σε φρούτα και λαχανικά.

Ενυδάτωση: Λήψη άφθονων υγρών (νερό και χυμοί). Αποφυγή αλκοόλ. Αν υπάρχει μεγάλη εφίδρωση, συστήνεται πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.

Φροντίδα ηλικιωμένων: Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους, αλλά να εξασφαλίζεται άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.