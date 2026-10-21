Σε απεργιακό ρυθμό θα κινηθεί σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η χώρα, με επίκεντρο την Αθήνα, καθώς εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις, προσλήψεις, αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

Το κεντρικό ραντεβού των διαδηλωτών έχει δοθεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Εκεί θα ενώσουν τις φωνές τους εκπαιδευτικά σωματεία, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι, καθώς και εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο διδασκαλικός κόσμος εστιάζει στα χιλιάδες κενά στα σχολεία, τους χαμηλούς μισθούς και τις υποβαθμισμένες κτηριακές υποδομές, ζητώντας γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές διαμαρτύρονται έντονα για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης και τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων. Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης (20/10), φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν στο στήσιμο σκηνών στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και των Ιωαννίνων, διανυκτερεύοντας στον δρόμο.

Παρόμοιες δράσεις καταγράφηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, με τους συγκεντρωμένους να διαμηνύουν: «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, πάρτε τώρα μέτρα στήριξης προς τους φοιτητές, θα το πάμε μέχρι τέλους».

Ποιοι κατεβάζουν «ρολά» στο Δημόσιο και στα σχολεία

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνει δυναμικά ο δημόσιος τομέας. Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, καλώντας τους υπαλλήλους να δώσουν το «παρών» στα συλλαλητήρια. Αντίστοιχες δράσεις αναμένονται και στα δημόσια νοσοκομεία.

Στα σχολεία, η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των καθηγητών. Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει κεντρική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 και έχει καλέσει τις κατά τόπους ΕΛΜΕ να καλύψουν με συμπληρωματικές στάσεις το διάστημα 08:00 – 11:00. Συνεπώς, η λειτουργία των σχολικών μονάδων και η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τον βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Η εικόνα στις συγκοινωνίες

Χωρίς προβλήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των διαδηλωτών στο κέντρο, θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην πρωτεύουσα, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων δεν έχουν εξαγγείλει κάποια κινητοποίηση.

Μετρό (Γραμμές 2 & 3) / ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) / Τραμ : Θα λειτουργήσουν κανονικά βάσει των προγραμματισμένων δρομολογίων, εκτός εάν υπάρξουν έκτακτες αστυνομικές εντολές.

: Θα λειτουργήσουν κανονικά βάσει των προγραμματισμένων δρομολογίων, εκτός εάν υπάρξουν έκτακτες αστυνομικές εντολές. Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά, όμως το επιβατικό κοινό θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας των πορειών.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό (Thema) ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο πέντε κεντρικών σταθμών από τις 09:00 το πρωί, κατόπιν σχετικής εντολής της ΕΛ.ΑΣ. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνουν κλειστοί, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Υπό τον φόβο επεισοδίων

Το τεταμένο κλίμα και οι εικόνες των πρόσφατων ταραχών στη Γαλλία έχουν προκαλέσει ανησυχία στον εμπορικό κόσμο της Αθήνας. Στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, καταστήματα ειδών πολυτελείας και υψηλής ραπτικής προχώρησαν στην τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών καλυμμάτων στις βιτρίνες τους, αφήνοντας ελεύθερη μόνο την κεντρική είσοδο.

Παράλληλα, αρκετά κοσμηματοπωλεία της περιοχής άδειασαν τις προθήκες τους από πολύτιμα αντικείμενα, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα ασφαλείας απέναντι στο ενδεχόμενο πρόκλησης υλικών ζημιών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

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