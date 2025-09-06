Αυστηρά μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη εν όψει των σημερινών εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, αλλά και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων συνδικάτων, εργατικών σωματείων, φορέων και συλλογικοτήτων.

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και πορείες

Συνολικά τρεις μεγάλες παράλληλες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα του Σαββάτου σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, με κοινό προορισμό την περιοχή της ΧΑΝΘ.

-Στις 17:30, το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία ΧΑΝΘ, εστιάζοντας σε ζητήματα εργατικών δικαιωμάτων, κόστους ζωής και αντιλαϊκών πολιτικών.

-Στις 18:00, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την ενίσχυση της προστασίας της εργασίας.

-Την ίδια ώρα, στις 18:00, από την Καμάρα ξεκινά αντικυβερνητική πορεία με τη συμμετοχή οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, με αιτήματα που εκτείνονται από την περιβαλλοντική δικαιοσύνη έως την αντίσταση σε φασισμό και κρατική καταστολή.

-Στις 18:00 υπάρχει πανελλαδικό κάλεσμα για την τραγωδία των Τεμπών από την Προέδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.