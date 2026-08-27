Σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5 – κόκκινο) τίθενται αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στην ΠΕ Χανίων ο κίνδυνος κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), με την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού, υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου και βάσει της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2024, απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και κάθε χρήση πυρός στην ύπαιθρο για θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις. Παράλληλα, απαγορεύεται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, όπως συγκολλήσεις και χρήση τροχού κοπής, η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου, τα ιπτάμενα φαναράκια και αερόστατα (Sky Lanterns), καθώς και η χρήση πυροτεχνημάτων.

Όπως ανακοινώθηκε μάλιστα, επιπλέον απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές και φυσικές περιοχές.

Ειδικά, στην ΠΕ Ηρακλείου περιλαμβάνονται το δάσος Σύμης στη Βιάννο, το δάσος Ρούβα-Ζαρού, το δάσος Κουδουμά, το δάσος Κέρης, καθώς και τα δάση Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη. Στην ΠΕ Λασιθίου κλείνουν, μεταξύ άλλων, το Αζιλακόδασος, το δάσος Βαθύ, η Θρύπτη, το δάσος Καλού Χωριού, το Σελάκανο, το Κυπαρισσόδασος Κριτσάς και το δάσος Κρούστα. Στο Φοινικόδασος Βάι η απαγόρευση ισχύει καθημερινά από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.

Στην ΠΕ Ρεθύμνου, μεταξύ των περιοχών όπου απαγορεύεται η πρόσβαση είναι τα περιαστικά δάση Ευλιγιά-Προφήτη Ηλία-Αγίου Ιωάννη, η αναδασωτέα περιοχή νότια της Μονής Αρκαδίου, το αλσύλλιο Παράδεισου Αρμένων, το Φαράγγι Μύλων, καθώς και τα περιαστικά δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγίου Ιωάννη. Η απαγόρευση αφορά επίσης συγκεκριμένα τμήματα του ποταμού Κουρταλιώτη, το Φαράγγι Μαργαριτών και το Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού. Στην ΠΕ Χανίων, όπου ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 4, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τμήματα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, όπως οι διαδρομές Μπάλος – Φαλάσαρνα, Κριός – Ελαφονήσι, Σούγια – Γυαλισκάρι και Σούγια – Αγία Ρουμέλη. Η απαγόρευση αφορά επίσης το πάρκο ανεμόμυλων Καθιανά, το δάσος Πρεβαντόριου-Πεύκων, το περιαστικό δάσος Αγίου Ματθαίου, καθώς και δασικές περιοχές στη Γαύδο, μεταξύ των οποίων τα δάση Αγίου Ιωάννη και Κόρφου.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις απαγορεύσεις και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, σε μια ημέρα κατά την οποία μεγάλο μέρος της Κρήτης θα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής.