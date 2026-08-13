Μία από τις πλέον κρίσιμες ημέρες του φετινού καλοκαιριού διανύει σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, η χώρα, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς χτυπά «κόκκινο», τοποθετώντας αρκετές περιφέρειες στην ανώτατη κατηγορία 5, καθώς ο συνδυασμός θυελλωδών ανέμων, ξηρασίας και εύφλεκτης βλάστησης, συνθέτει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό.

Η ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου προειδοποιεί για την επικράτηση του εκρηκτικού φαινομένου «Hot-Dry-Windy» (Ζέστη-Ξηρασία-Άνεμος) σήμερα και αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Οι ριπές των ανέμων αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 70 χλμ./ώρα, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση των πύρινων μετώπων, ενώ δεν αποκλείεται ακραία συμπεριφορά της φωτιάς, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε γενική ή μερική επιφυλακή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκονται οι περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς («πορτοκαλί» συναγερμός) προβλέπεται σε:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)



Δρακόντεια μέτρα και περιπολίες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές κατηγορίας 5, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συνεχείς εναέριες και επίγειες περιπολίες από μικτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε ισχύ βρίσκεται και η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση.

Στην πρωτεύουσα, ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει στο κλείσιμο των λόφων Λυκαβηττού και Φινόπουλου για πεζούς και οχήματα. Η επιτήρηση των μεγάλων πάρκων (Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια) ενισχύεται με τη χρήση drones που φέρουν θερμικές κάμερες, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και οι υδροφόρες, λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες

Οι Αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση στους πολίτες να είναι απόλυτα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών.

Να αποφεύγεται η χρήση τροχών κοπής, ηλεκτροσυγκολλήσεων και υπαίθριων ψησταριών.

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή εστία φωτιάς, καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199.

Live η πορεία των ανέμων:

Η πρόγνωση του καιρού (13 – 16 Αυγούστου)

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 και τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, διατηρώντας ψηλά τον κίνδυνο πυρκαγιών, παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι, σε Μακεδονία και Ήπειρο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, αγγίζοντας τοπικά στη δυτική Στερεά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ανέμους στα ανατολικά έως 8 μποφόρ και τον υδράργυρο στους 35 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες τοπικές νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Από το βράδυ νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας όπου τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.