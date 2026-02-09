Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι περιοχές της Ορεστιάδας και του Σουφλίου, καθώς οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες στη Βουλγαρία έχουν προκαλέσει σημαντική υπερχείλιση των ποταμών στον Έβρο. Ολόκληρος ο νομός παραμένει σε επιφυλακή, με τις αρμόδιες Αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου έχει φτάσει τα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο συναγερμού των 5,80 μέτρων. Την ίδια ώρα, φράγματα, παραπόταμοι και ρέματα έχουν υπερχειλίσει, εντείνοντας την ανησυχία, για εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε ελεγχόμενη εκτόνωση της πίεσης, ανοίγοντας τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, προκειμένου να προστατευτούν τα αναχώματα από πιθανές καταρρεύσεις.

Στις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν την προσέγγιση στις όχθες του Έβρου και των παραποτάμων, να ασφαλίζουν τα ζώα τους και να μην επιχειρούν τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα στην Κομοτηνή, ένας οδηγός έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να διασχίσει ιρλανδική διάβαση κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας πριν από λίγες ημέρες, και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου.

Ήδη, για προληπτικούς λόγους, έχουν εκκενωθεί κτηνοτροφικές μονάδες, ένα παρεκκλήσι και ένα αναψυκτήριο στον ποταμό Άρδα, έξω από τις Καστανιές, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που καταφθάνει από τη Βουλγαρία.