Με ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες, επικίνδυνες ριπές και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, θα κυλήσει ο φετινός Δεκαπενταύγουστος. Η εικόνα του καιρού παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, την ώρα που ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου την Παρασκευή 14 Αυγούστου, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, και η εκτίμηση είναι ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν και το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε Red Code μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τον Δεκαπενταύγουστο βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε «πολύ υψηλό» επίπεδο.

Το μελτέμι κορυφώνεται ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Το Σάββατο αναμένεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες του επεισοδίου των ισχυρών βοριάδων, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, στη Θράκη οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου θα αγγίξουν τα 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Το πλέον δύσκολο πεδίο, ωστόσο, θα είναι το Αιγαίο.

Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ μέχρι το απόγευμα τοπικά θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Αντίστοιχα, στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα τοπικά έως 9 μποφόρ.

Live ο χάρτης με τους ανέμους (Windy):

Ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα στην Κρήτη

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι βοριάδες και στην Κρήτη, όπου οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ.

Στα νότια του νησιού, όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ριπές, οι οποίες σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Παρόμοια ισχυροί άνεμοι προβλέπονται και στην Κάσο και την Κάρπαθο, όπου οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες δεν δημιουργούν μόνο προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και πολύ ξηρής βλάστησης αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ταχύτατης εξάπλωσης μιας φωτιάς, εφόσον αυτή εκδηλωθεί.

Ο βοριάς «κόβει» τη ζέστη στα ανατολικά

Ο υδράργυρος θα κινηθεί σε πιο συγκρατημένα επίπεδα στα ανατολικά της χώρας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα λειτουργήσουν ως «φρένο» στη θερμοκρασία. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται περίπου στους 28-32 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια ηπειρωτικά και τη νότια Κρήτη.

Η εικόνα, πάντως, δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Στα ανατολικά και ιδιαίτερα στις περιοχές που θα βρίσκονται υπό την επίδραση του ισχυρού μελτεμιού, η αίσθηση της ζέστης θα είναι σαφώς ηπιότερη, ενώ στα δυτικά ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα.

Θα επιμείνει η δροσιά στα ανατολικά την Κυριακή, ανεβαίνει ο υδράργυρος στα δυτικά

Την Κυριακή 16 Αυγούστου η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή. Στα ανατολικά, οι ισχυροί βοριάδες θα κρατήσουν τον υδράργυρο σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, την ώρα που στα δυτικά και στα νότια ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι πιο αισθητή.

Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων μέσα στην ημέρα θα ανοίξει τον δρόμο για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, όμως το θερμοκρασιακό «χάσμα» ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Ελλάδα θα παραμείνει χαρακτηριστικό του σκηνικού. Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα στα ανατολικά, ενώ υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα δυτικά.

Live ο χάρτης με τις θερμοκρασίες (Windy):

«Κόκκινο» σε Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας

Ο Δεκαπενταύγουστος βρίσκει σε κατάσταση Red Code την Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και σειρά περιοχών από την Πελοπόννησο έως τη Θράκη και τα νησιά.

Συγκεκριμένα, σε Red Code έχουν τεθεί:

η Αττική , μαζί με τα Κύθηρα,

, μαζί με τα Κύθηρα, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία ,

, η Αχαΐα και η Ηλεία ,

, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια , μαζί με τη Σκύρο,

, μαζί με τη Σκύρο, οι Σποράδες ,

, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο ,

, η Κρήτη ,

, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος ,

, καθώς και οι Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρος, μαζί με τη Σαμοθράκη.

Η απόφαση σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των απαιτούμενων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 4

Ο επίσημος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το Σάββατο 15 Αυγούστου δίνει κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλή σε μια εξαιρετικά μεγάλη ζώνη.

Η κατηγορία 4 αφορά την Αττική, συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Στερεάς Ελλάδας, τις Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, καθώς και σημαντικό τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική του κινδύνου που δημιουργεί το μελτέμι: ακόμη και αν σε μια περιοχή δεν επικρατούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, μια πιθανή εστία μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε μεγάλο μέτωπο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Δύσκολη ημέρα και για τα πλοία

Τα ισχυρά μελτέμια αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στις γραμμές του Αιγαίου.

Με ανέμους 8 και τοπικά 9 μποφόρ, οι συνθήκες στη θάλασσα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ενώ οι επιβάτες που ταξιδεύουν για τον Δεκαπενταύγουστο θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα δρομολόγια ενδέχεται να επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες.

Ήδη η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα και περιορισμοί σε λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό καθώς ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του καλοκαιριού.

Η Αττική στο επίκεντρο

Η Αττική βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά τα 8, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ορεινές ή δασικές εκτάσεις. Οι ισχυρές ριπές μπορούν να προκαλέσουν πτώσεις κλαδιών, μετακινήσεις αντικειμένων και προβλήματα σε περιοχές που εκτίθενται στον βοριά, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν σημαντικά οποιαδήποτε επιχείρηση κατάσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η έντονη παρουσία του μελτεμιού, σε συνδυασμό με τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμες τις επόμενες ώρες.

Στο «κόκκινο» και η Χαλκιδική

Η επιμονή των ανέμων έρχεται μία ημέρα μετά τη μεγάλη κινητοποίηση στη Χαλκιδική, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κασσάνδρα, σε περιοχή με δασική βλάστηση αλλά και κατοικίες και οικισμούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούσαν συνολικά 16 εναέρια μέσα, ενώ πραγματοποιήθηκε και μεγάλη επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών. Συνολικά 446 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η επιχειρησιακή εικόνα όταν μια φωτιά εκδηλώνεται σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

Τι αλλάζει από την Κυριακή

Η κατάσταση δεν αναμένεται να παραμείνει ίδια για πολλές ημέρες.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές. Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο θα φτάνουν τα 5 έως 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η ουσιαστική αποκλιμάκωση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής, όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Με άλλα λόγια, το δύσκολο παράθυρο για τον καιρό και τον κίνδυνο πυρκαγιάς παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου και αρχίζει να κλείνει σταδιακά από την Κυριακή.

Η προειδοποίηση προς τους πολίτες

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Πολιτική Προστασία απευθύνει σαφή έκκληση για αποφυγή κάθε δραστηριότητας στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες, σε υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, αλλά και ακόμη και σε ένα αναμμένο τσιγάρο που μπορεί να καταλήξει σε ξερή βλάστηση. Η καύση αγρών παραμένει απαγορευμένη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος, λοιπόν, δεν θα είναι ένας απλός καλοκαιρινός συναγερμός για τον καιρό. Θα είναι μια ημέρα κατά την οποία οι άνεμοι, η ξηρασία και η αυξημένη ανθρώπινη παρουσία στην ύπαιθρο δημιουργούν έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό.

Με το Αιγαίο να βρίσκεται στο επίκεντρο, τις ριπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τοπικά τα 100 χλμ./ώρα και μεγάλες περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε καθεστώς Red Code, το μήνυμα των αρχών είναι ξεκάθαρο: ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να περάσει το δύσκολο 48ωρο και κυρίως μέχρι να αρχίσει η ουσιαστική εξασθένηση των ανέμων την Κυριακή το απόγευμα.

Η πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νότιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.