Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Έλληνος Στρατιώτου στην Πάτρα.

Ο εργάτης, έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

