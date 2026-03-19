Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 24χρονη, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη το βράδυ της Τρίτης (17/3) σε πυλωτή πολυκατοικίας, σε απομονωμένο σημείο στη Βέροια.

Η νεαρή βρέθηκε περίπου στις 22.00 το βράδυ αναίσθητη, φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, πιθανότατα από χτυπήματα με γροθιές. Την εντόπισε ένας διερχόμενος άνδρας μαζί με την κόρη του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και ενός εκτεταμένου αιματώματος στο κεφάλι, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Επίσης φέρει σοβαρά τραύματα στο αριστερό της μάτι.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει, ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», δηλώνει η αδελφή της στο MEGA.

Επίσης απευθύνει έκκληση, σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να ενημερώσει τις Αρχές. «Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση, ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα», τονίζει.

Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα αίτια της επίθεσης. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να σχετίζεται με συναλλαγή ναρκωτικών που πήρε άσχημη τροπή, καθώς η κοπέλα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις χρήσης και εμπορίας, αλλά και για καλλιέργεια κάνναβης. Παράλληλα, είχε νοσηλευτεί δύο φορές σε ψυχιατρική κλινική, ενώ υπήρξε και εμπλοκή της σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από καταγγελία που είχε υποβάλλει εναντίον του πατέρα της.

Δεν αποκλείεται ωστόσο και το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών. Σημειώνεται ότι το σημείο όπου εντοπίστηκε δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας.

Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς στην κατοχή της, βρέθηκαν τόσο το κινητό της τηλέφωνο όσο και το πορτοφόλι της με τα χρήματα. Εξετάζεται το σενάριο ο ξυλοδαρμός να συνέβη σε διαφορετικό σημείο, γεγονός που εξηγεί γιατί κανείς από τους περιοίκους δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό, και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες να την εγκατέλειψαν στην περιοχή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες και αναζητώντας τυχόν οπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης και να διαλευκανθούν οι συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης.