Μια οικογενειακή έξοδος για μπάνιο, ένα παιχνίδι και μια βουτιά λίγων δευτερολέπτων, παραλίγο να εξελιχθούν σε τραγωδία για μια 31χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών.

Το περιστατικό συνέβη στη Γλύφα Βαρθολομιού Ηλείας, όταν η 31χρονη τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά στον αυχένα, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, όταν, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη θάλασσα, ο σύζυγός της την ανέβασε στους ώμους του και την έριξε στο νερό.

Η γυναίκα εκτινάχθηκε προς τα πίσω και τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα τη στιγμή της βουτιάς, με τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, να βλέπουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι στη θάλασσα να μετατρέπεται σε αγωνιώδη επιχείρηση για τη σωτηρία της μητέρας τους.

Η 31χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου κι από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου λόγω της σοβαρότητας του τραύματός της, νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο η σοβαρότητα του τραυματισμού στον αυχένα προκαλεί μεγάλη ανησυχία, και οι γιατροί δίνουν μάχη, προκειμένου να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη βλάβη που έχει προκαλέσει το τραύμα.

Συνελήφθη ο σύζυγός της

Μετά το περιστατικό του τραυματισμού, ο σύζυγος της 31χρονης συνελήφθη, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Σε βάρος του διερευνάται, το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια.

ΠΗΓΗ: patrisnews.com