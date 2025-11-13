Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Μία επικίνδυνη διαδικτυακή δοκιμασία (Challenge) μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για την υγεία ενός 22χρονου, που δοκίμασε να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ και κατέληξε διασωληνωμένος στην Εντατική.

Το 22χρονο αγόρι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γιώργος Γεννηματάς» επειδή προ ημερών, αστειευόμενος με την παρέα του ενώ έτρωγαν σε ταχυφαγείο στο Κορωπί, κατάπιε αμάσητο μπέργκερ, με αφορμή μία διαδικτυακή πρόκληση. Την ώρα εκείνη όμως έφραξε ο αεραγωγός του νεαρού, με αποτέλεσμα να μείνει για ώρα ο εγκέφαλος του χωρίς οξυγόνο.

Το γεγονός ότι κανείς γύρω του δεν ήξερε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αποδείχτηκε μοιραίο καθώς το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και τον παρέλαβε όταν ήδη είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η λαβή Χάιμλιχ θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια

Στο κατάστημα όπου έγινε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν γνώριζε κανείς τη λαβή Χάιμλιχ, που ενδεχομένως να είχε αποβεί σωτήρια για την απόφραξη του αεραγωγού του νεαρού.

Η λαβή Χάιμλιχ χρησιμεύει στην άμεση απόφραξη των αεραγωγών και συνίσταται σε κοιλιακές ωθήσεις. Ο διασώστης στέκεται πίσω από το θύμα πνιγμού και χρησιμοποιεί τα χέρια για να ασκήσει πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Αυτό συμπιέζει τους πνεύμονες και ασκεί πίεση στο αντικείμενο που βρίσκεται είτε στο φάρυγγα είτε στο λάρυγγα είτε στην τραχεία, σε μια προσπάθεια να το αποβάλει.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο νεαρός

Η κατάσταση της υγείας του, όπως δήλωσε το πρωί της Πέμπτης 13/11/2025 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στο Mega είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο νεαρός έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανα του, κυρίως στον εγκέφαλό του και τα νεφρά του, καθώς έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.