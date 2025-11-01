Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον ίδιο του τον σκύλο, ράτσας ροτβάιλερ, στην Καλαμάτα. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, γύρω στη 13:00 το μεσημέρι, όταν ο ιδιοκτήτης του σκύλου, μπήκε στο χώρο όπου βρισκόταν το ζώο, για να περιποιηθεί τις πληγές του.

Ξαφνικά, το ροτβάιλερ όρμησε εναντίον του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα. Η οικογένεια του 76 χρονου, ανέφερε πως ο σκύλος βρισκόταν στην κατοχή τους για περισσότερα από δέκα χρόνια, χωρίς ποτέ να έχει δείξει σημάδια επιθετικότητας. Ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δε λάμβανε τη φροντίδα που χρειαζόταν.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν κατάφεραν να πλησιάσουν το θύμα, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να τον δαγκώνει. Λίγο αργότερα κατέφθασαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που επίσης δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ζώο.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο 76χρονος, μέσα στην απόγνωσή του, παρακάλεσε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο. Ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το όπλο του, σκοτώνοντας το ροτβάιλερ για να σώσει τον άνδρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και ερωτήματα, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Πηγή: Ert News