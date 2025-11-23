Το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε στην Έδεσσα από κατανάλωση άγριων δηλητηριωδών μανιταριών, νοσηλεύεται σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας. Ο 65χρονος και η 55χρονή μετά την κατανάλωση των μανιταριών εμφάνισαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Αυτή την στιγμή το ζευγάρι υποβάλλεται σε στενή ιατρική παρακολούθηση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι παραμένουν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σε διαφορετικές μονάδες στη Ρώμη και την Πίζα.

Ο γιός του εξέφρασε σε ανάρτηση του τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο των ελληνικών νοσοκομείων όσο και των ιταλικών.

Τόνισε μάλιστα ότι λυπάται που δεν απαντά σε όλα τα τηλεφωνήματα που του γίνονται, όμως προέχει να σταθεί στους γονείς του αυτή την δύσκολη ώρα.

Η ανάρτησή του:

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα.

Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας.

Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση.

Σας ευχαριστώ».