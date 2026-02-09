Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 30 ημερών, το οποίο εισήχθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής (8/2) εφημερίας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV). Το βρέφος βρίσκεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την καθυστέρηση της μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας πως «είναι να απορεί κανείς γιατί το βρέφος έφτασε σε τόσο βαριά κατάσταση». Παράλληλα, τόνισε, ότι οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν υποχωρήσει και απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα για τα νεογνά.

Ένα από τα επικίνδυνα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει ο RSV στα βρέφη είναι η άπνοια, δηλαδή η προσωρινή διακοπή της αναπνοής, κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη διάγνωση ζωτικής σημασίας.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός είναι ένας συχνός ιός του αναπνευστικού συστήματος, ο οποίος συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με κοινό κρυολόγημα. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε περίπου μία εβδομάδα χωρίς ειδική θεραπεία. Ωστόσο, σε βρέφη κάτω των έξι μηνών, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ο RSV μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο, ακόμη και να αποβεί μοιραίος.

Σύμφωνα με στοιχεία από Ευρωπαικές χώρες, κάθε χρόνο ο RSV ευθύνεται για περίπου 250.000 νοσηλείες παιδιών κάτω των πέντε ετών, με αρκετά από αυτά να χρειάζονται φροντίδα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, καταγράφονται περίπου 160.000 εισαγωγές ενηλίκων, ενώ ένας στους είκοσι ηλικιωμένους στην Ευρώπη προσβάλλεται από τον ιό ετησίως.