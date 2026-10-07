Σε καθημερινή επιβατική λειτουργία τέθηκε σήμερα Τετάρτη (7/10) ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), σηματοδοτώντας την πρώτη προσθήκη ανανεωμένου τροχαίου υλικού στην ιστορική γραμμή μετά από 22 χρόνια.

Ο συρμός, που πέρασε με επιτυχία το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, αποτελεί τον πρώτο από τους 14 συρμούς 8ης παραλαβής που ανακατασκευάζονται στον Βόλο από την ισπανική εταιρεία CAF για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία για τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια.

Νέα εποχή για τη Γραμμή 1 μετά από 22 χρόνια

Η ένταξη του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού στην επιβατική κυκλοφορία σηματοδοτεί την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του στόλου της Γραμμής 1 (Πειραιάς – Κηφισιά), η οποία εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες μετακινούμενους.

Οι συγκεκριμένοι συρμοί κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας. Η εκτεταμένη ανακατασκευή τους κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών συντήρησης και τη δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παράδοση:

Το έργο αφορά συνολικά 14 συρμούς της 8ης παραλαβής.

της 8ης παραλαβής. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη σε στάδιο στατικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις στον Βόλο.

βρίσκεται ήδη σε στάδιο στατικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις στον Βόλο. Τέσσερις συρμοί ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα αυτή την περίοδο.

αυτή την περίοδο. Η πλήρης παράδοση του συνόλου των 14 συρμών θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Τεχνολογική αναβάθμιση: Νέος συρμός σε υφιστάμενο σασί

Η διαδικασία ανακατασκευής διατηρεί μόνο το αρχικό μεταλλικό αμάξωμα (σασί), ενώ αντικαθιστά πλήρως όλα τα βασικά μηχανικά, ηλεκτρολογικά και λειτουργικά συστήματα.

Ειδικότερα, οι ανανεωμένοι συρμοί διαθέτουν:

Σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) και νέο σύστημα έλξης. Νέο ηλεκτρολογικό και πνευματικό εξοπλισμό. Σύγχρονα συστήματα πληροφοριών και αναβαθμισμένες υποδομές ασφαλείας.

Στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση του ορίου ζωής των συρμών για τουλάχιστον 25 ακόμη έτη με υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ανακατασκευασμένου συρμού της Γραμμής 1 του Μετρό:

Τι αλλάζει στο εσωτερικό για τους επιβάτες

Οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό των βαγονιών αναβαθμίζουν σημαντικά την εμπειρία μετακίνησης του επιβατικού κοινού.

Οι ανακατασκευασμένοι συρμοί διαθέτουν:

Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για βελτιωμένες συνθήκες θερμοκρασίας χειμώνα-καλοκαίρι.

για βελτιωμένες συνθήκες θερμοκρασίας χειμώνα-καλοκαίρι. Νέο εσωτερικό σχεδιασμό με φωτισμό LED, νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

με φωτισμό LED, νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις. Βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένων ειδικά διαμορφωμένων χώρων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων ΑμεΑ.

συμπεριλαμβανομένων ειδικά διαμορφωμένων χώρων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων ΑμεΑ. Σύγχρονες οθόνες και συστήματα οπτικής και ηχητικής πληροφόρησης επιβατών.

και συστήματα οπτικής και ηχητικής πληροφόρησης επιβατών. Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Δηλώσεις Υπουργείου και ΣΤΑ.ΣΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η παράδοση του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού της Γραμμής 1 αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα του σχεδιασμού μας για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΗΣΑΠ. Εντάσσεται δε στην υλοποίηση μιας δέσμης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, με στόχο την αύξηση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων. Επενδύοντας στις δημόσιες συγκοινωνίες επενδύουμε στην ποιότητα ζωής».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, σημείωσε:

«Με την κυκλοφορία του πρώτου, πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού, ξεκινά στην πράξη μια νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επιβάτες μια Γραμμή Μετρό πιο αξιόπιστη και σύγχρονη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις».