Βίντεο – φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιείται η λαϊκή αγρυπνία για το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη, που υπέστη ανακοπή και κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους θαυμαστές του.

Η σορός του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα εκτεθεί μετά τις 19.00 σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την αγαπημένη του γειτονιά όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα.

Εκατοντάδες θαυμαστές, φίλοι και οικείοι συρρέουν συνεχώς στον ναό κρατώντας λουλούδια, για να αποτίσουν φόρο τιμής και να αποχαιρετήσουν τον ξεχωριστό λαϊκό ερμηνευτή που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Στον Ιερό Ναό καταφθάνουν πολίτες τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Στο σημείο και στην ευρύτερη περιοχή έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, όπως κιγκλιδώματα και σκηνές για τηλεοπτικά συνεργεία. Επίσης σε ετοιμότητα βρίσκεται και το ΕΚΑΒ.

Η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συμμετοχή χιλιάδων πολιτών.

Σημειώνεται πως η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστούν τη Δευτέρα στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 13.00 όπου συγγενείς και φίλοι θα τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.