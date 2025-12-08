Από σήμερα (8/12) θα επαναλειτουργήσει για το επιβατικό κοινό το μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (5/12).

Σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αναφέρεται ότι «η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά».

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά από την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τα δρομολόγια της οποίας θα αναπροσαρμοστούν ως εξής:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025 – Αναχώρηση πρώτου συρμού και τελευταίου από τερματικούς σταθμούς:

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026 – Αναχώρηση πρώτου συρμού και τελευταίου από τερματικούς σταθμούς:

Δευτέρα έως Πέμπτη 05:30 00:30

Παρασκευή & Σάββατο 05:30 02:00

Κυριακή 05:30 00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής – Αναχώρηση πρώτου συρμού και τελευταίου από τερματικούς σταθμούς

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00