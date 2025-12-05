Με συντονισμένες ενέργειες και προφανή σχεδιασμό, η κυβέρνηση «παγώνει» τον διάλογο με τους αγρότες, επικαλούμενη ως άλλοθι κάποια περιστατικά έντασης στα μπλόκα, προκειμένου να εκβιάσει παραγωγούς και κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε δραματικό, οικονομικό αδιέξοδο.

Η κυβέρνηση πρώτη από όλους γνωρίζει πως το μέσο εισόδημα των αγροτών, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα μπλόκα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε καν την προσωπική τους εργασία στο χωράφι. Το πενιχρό εισόδημα ανά στρέμμα, εισόδημα που η ίδια η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ως υπαρκτό μέγεθος, δεν επαρκεί ούτε καν για την αντιμετώπιση των βασικών καλλιεργητικών εξόδων, πόσο δε μάλλον για να δικαιολογήσει ένα ικανό προς επιβίωση οικογενειακό εισόδημα στην Ελλάδα του 2025, με το γνωστό κόστος διαβίωσης.

Ανίκανη να ελέγξει τη διαμόρφωση του κόστους των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής από το χωράφι στο ράφι, η κυβέρνηση χαϊδεύει τα αυτιά των μεσαζόντων φίλων της, καταδικάζοντας στην ένδεια την αγροτιά.

Τα περιστατικά έντασης στα μπλόκα, τα οποία είναι υπαρκτά βεβαίως, απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία συνειδητά έχει αφεθεί στην τύχη της, δηλαδή την ολοκληρωτική της καταστροφή από τους σχεδιαστές των κυβερνητικών πολιτικών.

Με άλλοθι, λοιπόν, κάποια επεισόδια, τα οποία εκδηλώθηκαν ως αντίδραση στις βίαιες μεθόδους που χρησιμοποίησε η αστυνομία τα δύο προηγούμενα 24ωρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να απομονώσει τους αγρότες από την υπόλοιπη κοινωνία, ώστε στο τέλος να είναι αυτή που θα επιβάλλει τους όρους της, δηλαδή την πολιτική ήττα των αγροτικών μπλόκων.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες αντιδρούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους και κυρίως, με την ενδυνάμωση σε αριθμούς συμμετεχόντων, αλλά και τρακτέρ, των μπλόκων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας, σχεδιάζοντας καταλήψεις συνοριακών σταθμών, λιμανιών ή ακόμη και περικύκλωσης αεροδρομίων.

Υπολογίζεται πως τουλάχιστον 7.000 τρακτέρ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί μετά τις πανελλαδικές συσκέψεις που έχουν προαναγγελθεί για την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου.

Η κεντρική συνδιάσκεψη αναμένεται την Κυριακή στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα εκτιμηθεί η κατάσταση και θα ληφθούν αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις της επόμενης εβδομάδας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «παγώνει» τον διάλογο

Η απόφαση της κυβέρνησης για «πάγωμα» του διαλόγου ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπό της, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό που χρησιμοποιείται ως αφορμή για να μπει στον «πάγο» ο διάλογος, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και αγροτών ξεκίνησαν όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να μπουν στον αεροδρόμιο.

Δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν παραταχθεί λίγο πριν από τον κόμβο στα «Πράσινα Φανάρια», στο ύψος του αγροκτήματος του ΑΠΘ, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία των τρακτέρ.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Περίπου 15 άτομα πέρασαν πάνω από την περίφραξη του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο.

Διμοιρία των ΜΑΤ επενέβη και απέτρεψε την είσοδο περισσοτέρων αγροτών, κάνοντας χρήση χημικών. Ακολούθησε νέα ένταση και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους αγρότες.

Η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει όταν, όπως φαίνεται σε βίντεο, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και με την όπισθεν, έδειξαν να κατευθύνονται προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο, σταματώντας τα οχήματα μερικά εκατοστά από αυτούς.

Μάλιστα, ακούγονται κάποιοι να φωνάζουν «πάτα τον, τον π@@@@@».

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Πλέον, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στο ύψος της Θήβας, το απόγευμα της Παρασκευής, προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Παράλληλα, στις Σέρρες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό στον κόμβο Κερδυλλίων, επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες που ενισχύουν τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα τρακτέρ επιτρέπουν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες (με ασθενοφόρα κλπ.).

Παράλληλα, σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις 22:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για το Σάββατο (6/12), λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα (5/12). Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στον Δομοκό, οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό, από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα, αλλά και την πρόσβαση στον Ε65, στο ύψος τη Ξυνιάδας.