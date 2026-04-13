Σε λιγότερο από μισή ώρα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του ο 15χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς, σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας, Μιχάλη Κάντα.

Όπως ανέφερε, «ο ανήλικος έφερε σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραυματισμούς στον αυχένα, χωρίς καμία επαφή με το περιβάλλον. Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας, όταν οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 15χρονος οδηγός της μηχανής φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 17χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε επίσης σοβαρά, ωστόσο διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», ανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ κανένας από τους δύο ανήλικους δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.