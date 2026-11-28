Χειροπέδες σε μια 42χρονη γυναίκα πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από έφοδο και έρευνα που πραγματοποίησαν σε κατοικία στην περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, στο σπίτι, όπου η συλληφθείσα διέμενε μαζί με την ανήλικη κόρη της και έναν 46χρονο άνδρα, αποκαλύφθηκε πλήθος παράνομων όπλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Βαρύς οπλισμός και εκατοντάδες φυσίγγια

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικού οπλισμού. Συγκεκριμένα, στον χώρο βρέθηκαν μία δίκαννη καραμπίνα, τέσσερα αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα, δύο όπλα κρότου, ένας πυρσός, καθώς και επτά μαχαίρια. Μαζί με αυτά εντοπίστηκαν 641 φυσίγγια και σφαιρίδια, αλλά και μία συσκευή ευθυγράμμισης σκοπευτικών λέιζερ.

Εξοπλισμός της ΕΛ.ΑΣ., drones και ναρκωτικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις έρευνες των Αρχών παρουσιάζουν τα υπόλοιπα ευρήματα, τα οποία παραπέμπουν σε οργανωμένη δράση. Στην κατοικία εντοπίστηκαν δύο φορητοί ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα καπέλο της ΕΛ.ΑΣ., δύο κουκούλες τύπου full face και μία ζώνη πλήρους εξάρτησης με επτά θήκες.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρεις ανιχνευτές μετάλλων, δύο drones, ένα κινητό τηλέφωνο, μία μονάδα καταγραφικού από σύστημα βιντεοσκόπησης κατοικίας, καθώς και μία συσκευασία κάνναβης βάρους 2,6 γραμμαρίων.

Στον εισαγγελέα η 42χρονη – Αναζητείται ο 46χρονος

Σε βάρος τόσο της 42χρονης όσο και του 46χρονου συγκατοίκου της, οι έρευνες για τον εντοπισμό του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη, σχηματίστηκε βαριά δικογραφία. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και ραδιοσταθμών, καθώς και το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.