Συνεχίζει να προκαλεί σοκ η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 75χρονης στη Σαλαμίνα, με το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως και καταγράφει τα τελευταία δραματικά λόγια της άτυχης γυναίκας, η οποία ικετεύει τον δράστη να τη λυπηθεί.

Το υλικό αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανατρέπει τον αρχικό ισχυρισμό της 46χρονης νύφης, η οποία αρχικά ομολόγησε το έγκλημα, ότι δήθεν η πεθερά της την είχε αναγνωρίσει. Σε αυτό ακούγεται η ηλικιωμένη να επαναλαμβάνει: «Σε παρακαλώ αγόρι μου… πάρε ό,τι θέλεις και φύγε», κάτι που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δείχνει ότι δεν είχε αναγνωρίσει τη δράστη, όπως είχε υποστηρίξει η 46χρονη. Στο ίδιο υλικό αποτυπώνονται οι εκκλήσεις της 75χρονης να την αφήσουν να ζήσει, πριν δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με μπουκάλι και στη συνέχεια να κατακρεουργηθεί με μαχαίρι.

«Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε αγόρι»

«Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα… Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου… Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω. Άσε με γιατί με πειράζεις. Σε παρακαλώ αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Άσε με σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου».

Στον ανακριτή η 46χρονη – Τι αναφέρουν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Η 46χρονη οδηγήθηκε χθες στον ανακριτή Πειραιά, όπου μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες απολογίας κρίθηκε προφυλακιστέα. Η κατηγορούμενη ανασκεύασε πλήρως όσα είχε πει στην προανάκριση και δήλωσε ότι «δεν θυμάται τίποτα» από τη μοιραία ημέρα, επικαλούμενη «κενά μνήμης». Παράλληλα, όπως υποστήριξε, «δεν υπήρχε κίνητρο» που να αιτιολογεί τη βιαιότητα της δολοφονίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, υποστηρίζουν ότι η αρχική ομολογία έγινε «ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης» και για τον λόγο αυτό θα ζητηθεί «ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη». Όπως ανέφεραν, «στη δικογραφία υπάρχουν κενά» και «λείπουν κρίσιμα στοιχεία», με τη δικηγόρο να σχολιάζει: «Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει ούτε ιατροδικαστική έκθεση».

Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη της

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως οδηγήθηκαν στα ίχνη της νύφης από την εσωτερική κάμερα του σπιτιού της ηλικιωμένης: η δράστρια είχε στραφεί να αλλάξει τη φορά της κάμερας, αλλά ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο λάθος που αποδείχθηκε καθοριστικό. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε στραφεί και τις εξωτερικές κάμερες προς άλλο σημείο και είχε σπάσει το τζάμι για να εισβάλει.

Στο φως ήρθε επίσης ότι η 46χρονη είχε υποψιαστεί από την πρώτη στιγμή, τόσο από την αστυνομία όσο και από μέλη της οικογένειας. Συγγενικά πρόσωπα του θύματος είχαν αναφέρει ότι η κατηγορούμενη ήταν μπλεγμένη με τον τζόγο και θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε για να πάρει χρήματα που χρωστούσε στα τυχερά παιχνίδια. Η 75χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκμυστηρευτεί σε συγγενείς της: «Κάτι δεν πάει καλά με τη νύφη μου… να την προσέχετε». Μάλιστα, την είχε θεωρήσει ύποπτη και για διάρρηξη στο σπίτι της τον περασμένο Αύγουστο.

Τι είπε η δικηγόρος της κατηγορούμενης

Η δικηγόρος της κατηγορούμενης, Ειρήνη Μαρούπα, απαντώντας για το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφει το αυτοκίνητο του πατέρα της 46χρονης να κατευθύνεται προς το σπίτι της γιαγιάς, είπε: «Λέει ότι πήγε προς τα εκεί». Παράλληλα, υπαινίχθηκε την πιθανότητα εμπλοκής άλλου προσώπου: «Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ήταν αυτή μέσα στο αυτοκίνητο, ή να καλύπτει κάποιο προσφιλές της πρόσωπο».

Η κ. Μαρούπα υποστήριξε ότι «Η εντολέας μου δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι το έκανε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα στη δικογραφία. Δεν προκύπτει αβίαστα ότι έχουμε συλλάβει τη δράστη».