Σε πλήρη έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, στο πρώην Θέατρο Badminton, στο Γουδί, η οποία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την ενεργοποίηση του 112.

Το εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο, που παραμένει αναξιοποίητο για 15 χρόνια, τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας πνιγηρή ατμόσφαιρα στις γύρω περιοχές.

Βίντεο από τη φωτιά:

Το μήνυμα του 112