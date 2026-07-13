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Σε πλήρη έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, στο πρώην Θέατρο Badminton, στο Γουδί, η οποία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την ενεργοποίηση του 112.
Το εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο, που παραμένει αναξιοποίητο για 15 χρόνια, τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας πνιγηρή ατμόσφαιρα στις γύρω περιοχές.
Βίντεο από τη φωτιά:
Το μήνυμα του 112
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε στις 20:20 το 112, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που ανέφερε:
«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026
Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Ολονύχτια μάχη και αγωνία για τυχόν εγκλωβισμένους
Στο σημείο στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση κατάσβεσης. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ειδικά βραχιονοφόρα για ρίψεις από ύψος, ένα όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα. Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή εθελοντικών ομάδων, καθώς και των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού που διέθεσαν δημοτικές υδροφόρες.
Οι έρευνες των ειδικών ομάδων της Πυροσβεστικής μέσα στους φλεγόμενους χώρους επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, έχοντας προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στο εσωτερικό του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στον περιβάλλοντα χώρο και σε άλλα κτίρια που βρίσκονται τριγύρω.
Βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στο κτήριο του Μπάντμιντον:
Στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ το κτίριο
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.
Το εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο που παραμένει αναξιοποίητο εδώ και 15 περίπου χρόνια, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του.
Στο σημείο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να δώσει το επίσημο πόρισμα για τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή.