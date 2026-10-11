Στρατιωτικές ασκήσεις σε θαλάσσια περιοχή της Σάμου προγραμματίζονται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, και του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ», Αντιστράτηγου Δημήτριου Βακεντή, στην περιοχή ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Σάμου, ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή «Άγιος Νικόλαος» για στρατιωτικές ασκήσεις άνευ πυρών. Ο προγραμματισμός προβλέπει το διάστημα 13–14 Οκτωβρίου 2026, με εναλλακτικό το 14–15 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 15:00 έως 03:00. Στην περιοχή απαγορεύονται η διέλευση, η πλεύση και η παραμονή σκαφών, ενώ η έναρξη και η λήξη θα αναγγέλλονται στους διαύλους VHF CH12 και CH16.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έρχεται μετά την παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας στο νησί, στις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά την επίσκεψη, ο Αρχηγός ΓΕΣ απευθύνθηκε στο προσωπικό της 79 ΑΔΤΕ και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση της αποστολής της.

Υπενθυμίζετια πως στο τιμόνι του σχηματισμού βρίσκεται ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Τουλουπάκης, με την 79 ΑΔΤΕ να έχει κεντρικό ρόλο στην αμυντική παρουσία του Στρατού Ξηράς στη Σάμο. Η επιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί βασικό μέρος αυτής της αποστολής, παράλληλα με τις δράσεις εξωστρέφειας που φέρνουν τον σχηματισμό κοντά στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, η χρονική συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει προηγηθεί η είδηση στον τουρκικό Τύπο για την εγκατάσταση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Σόκε, στα μικρασιατικά παράλια απέναντι από τη Σάμο.