Σε πνευμονικό οίδημα οφείλεται ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η 16χρονη είχε βγει για να διασκεδάσει με την παρέα της σε γνωστό κλαμπ στο Γκάζι, όταν αργά τη νύχτα, ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω στο πεζοδρόμιο και, αφού έκανε μερικά βήματα παραπατώντας, κατέρρευσε.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να σχηματίσουν οι ιατροδικαστικές Αρχές μία πλήρη εικόνα για τα αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Συγκεκριμένα, οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν τις απαντήσεις για το τι προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα στην ανήλικη, καθώς και αν το αίτιο ήταν παθολογικό ή οφείλεται στο αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται πως οι φίλοι του κοριτσιού είπαν στους Αστυνομικούς ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Ανέφεραν, επίσης, ότι η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία και μόλις βγήκαν έξω από το κλαμπ, έπεσε αναίσθητη στο πεζοδρόμιο.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη 16χρονη λίγη ώρα πριν από την τελευταία της πνοή.

Το κορίτσι φαίνεται με δύο φίλες της να ψωνίζει από κατάστημα ψιλικών, προτού επιστρέψει και πάλι στο κλαμπ.

Χάθηκε η μπάλα μεταξύ Ευαγγελισμού και Αστυνομίας με τον θάνατο της 16χρονης

Ο «Ευαγγελισμός» εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση της 16χρονης, που ανευρέθη αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης στην περιοχή Γκάζι και τελικά κατέληξε. Σύμφωνα με το Νοσοκομείο, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης, προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο), επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το Α.Τ. Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις». «Δεν υπάρχει κλήση στο Κέντρο, ενημερωθήκαμε από τον πατέρα της» Η Ελληνική Αστυνομία, πάντως, παρουσιάζει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, η οποία απέχει από αυτή του Νοσοκομείου, της 1ης ΥΠΕ και του Υπουργού Υγείας. Αναλυτικά η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: «Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι. Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πού μπορεί να οφείλεται το πνευμονικό οίδημα – Τι επισημαίνει μιλώντας στη «Ζούγκλα» ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κ. Σωτήρης Αδαμίδης:

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κ. Σωτήρης Αδαμίδης, είπε σχετικά στη «Ζούγκλα»:

«Η πιθανότητα να προκληθεί πνευμονικό οίδημα, το οποίο αποτελεί μία επείγουσα ιατρική κατάσταση, είναι πολύ υψηλή σε άτομα τα οποία είτε καταναλώνουν χρονίως αλκοόλ, είτε ακόμα κι όταν θα κάνουν μία οξεία φόρτιση με πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δηλαδή εάν μεθύσουν.

Αυτό οδηγεί σε ένα σύνδρομο το οποίο λέμε ARDS, το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, αλλά παράλληλα μπορεί να προκαλέσει και το πνευμονικό οίδημα, το οποίο είναι επείγουσα ανάγκη μεταφοράς σε Νοσοκομείο και μπορεί ο άρρωστος να σωθεί».

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος