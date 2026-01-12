Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου, σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ πολύ ισχυρό ήταν το ψύχος και στα ορεινά, όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Δευτέρας.

Δείτε τον χάρτη του meteo:

Στο Σέλι Ημαθίας σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να δείχνει -14,8 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Λαϊλιά Σερρών (-13,6 βαθμούς) και το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας (-12,6 βαθμούς).

Έπειτα ήταν η Βλάστη Κοζάνης (-11,1 βαθμούς), το Ανήλιο Μετσόβου (χιονοδρομικό κέντρο, -10,9 βαθμούς), η Κλεισούρα Καστοριάς (-10,7 βαθμούς), το Σέσι Παρνασσού (-10,4 βαθμούς) και το Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης (-10,3 βαθμούς).