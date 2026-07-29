Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζεται η αυστηρή απαγόρευση της κολύμβησης σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές της Αττικής εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, καθώς οι συγκεκριμένες ακτές δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης.

Πού απαγορεύεται αυστηρά η κολύμβηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, το μπάνιο απαγορεύεται στις εξής περιοχές της Περιφέρειας Αττικής:

Λιμάνια & Βιομηχανικές ζώνες: Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.

Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. Πειραιάς έως Πέραμα: Σε όλη τη θαλάσσια περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.

Σε όλη τη θαλάσσια περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα. Σκαραμαγκάς έως Ασπρόπυργος: Σε όλη την περιοχή από τον Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.

Σε όλη την περιοχή από τον Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Σημεία στην Ακτή Θεμιστοκλέους & MIRAMARE: Στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων, καθώς και 100 μέτρα εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.

Στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων, καθώς και 100 μέτρα εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE. Μικρολίμανο έως Ξηροτάγαρο: Στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).

Στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας). Παλαιό Φάληρο (ΕΔΕΜ): Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» (πλησίον του ομώνυμου εστιατορίου) και σε ακτίνα 100 μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.

Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» (πλησίον του ομώνυμου εστιατορίου) και σε ακτίνα 100 μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης. Αγωγοί ομβρίων & βιολογικών καθαρισμών: Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων υδάτων. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (και παρόμοιων εκβολών).

Όρμος Λαυρίου: Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ. Εξαιρείται η περιοχή που ξεκινά από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).

Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ. Εξαιρείται η περιοχή που ξεκινά από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου). Ραφήνα, Νέα Μάκρη & Μαραθώνας: Στη Ραφήνα, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές Νέας Μάκρης και Μαραθώνα (ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ και Αεροπορίας-ΘΑΑ). Επισημαίνεται ότι στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.

Ασωπός Ποταμός: Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του.

Σήμανση με πινακίδες και εντατικοποίηση των ελέγχων

Η εγκύκλιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων. Οι Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής καλούνται να συνεργαστούν με τους ΟΤΑ, τις Λιμενικές Αρχές και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς (π.χ. ΕΟΤ) για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, αλλά και τη διασφάλιση των όρων υγιεινής στις προσβάσιμες ακτές (αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες, κάδοι απορριμμάτων).

Παράλληλα, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοποθετούνται ειδικές απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα, ενώ οι Λιμενικές Αρχές αναλαμβάνουν την επιτήρησή τους ώστε να μην καταστρέφονται.

Τέλος, το Υπουργείο Υγείες ζητά την εντατικοποίηση των συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων στα νερά και την παρακολούθηση των πιθανών πηγών ρύπανσης. Σημειώνεται ότι η σχετική Απόφαση είναι δυναμική και ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη διαμόρφωση των συνθηκών στις ακτές.