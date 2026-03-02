Η γενικευμένη ανάφλεξη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και τα «χτυπήματα» στην Κύπρο, έχουν σημάνει κυβερνητικό και στρατιωτικό «συναγερμό» και προαναγγέλλουν σημαντικές εξελίξεις, όχι απλά για την ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως και για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι γεωπολιτικά «κόκκινες» περιοχές όπως η Σούδα, ο Άραξος και η Ανδραβίδα βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ και ελληνικές δυνάμεις στο εξωτερικό, θεωρούνται δυνητικοί στόχοι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη Ναυτική Βάση Σούδας, η οποία χαρακτηρίζεται «κομβικό σημείο ναυτικής υποστήριξης των Αμερικανών στην περιοχή», για την οποία ήδη έχουν τεθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, σε επιφυλακή έχουν τεθεί όλες οι πτέρυγες μάχης της χώρας, με ειδική «αποστολή» σε Άραξο και Ανδραβίδα.

Αν και η Ελληνική Κυβέρνηση ανέμενε το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν, η εκτίμηση για τις συνέπειες αυτής της νέας πολεμικής εστίας, με τη συμμετοχή και του Ισραήλ, παραμένει δύσκολη. Όλα θα κριθούν από την διάρκεια των επιχειρήσεων, την έκταση και κυρίως το ποιοι θα είναι οι στόχοι των χτυπημάτων που θα πετύχει η Τεχεράνη, ενώ σημαντικός θα είναι και ο ρόλος της διάδοχης κατάστασης στο Ιράν. Από το πρωί του Σαββάτου, οπότε και ήχησαν τα «τύμπανα» του πολέμου, η Ελληνική Κυβέρνηση τέθηκε σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και άμεσα συγκλήθηκε το ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.

Η «μυστική» δύναμη του Ιράν

Να σημειωθεί, ότι το στρατιωτικό αποτύπωμα του Ιράν στη Μέση Ανατολή, δεν βασίζεται στην ποιοτική υπεροχή της αεροπορίας του, ούτε σε έναν σύγχρονο στόλο επιφανείας.

Βασίζεται σε ένα εκτεταμένο, πολυεπίπεδο και διαρκώς εξελισσόμενο πυραυλικό και μη επανδρωμένο οπλοστάσιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτροπή, δυνατότητα πλήγματος σε βάθος και επιχειρησιακή ευελιξία μέσω άμεσης ή έμμεσης χρήσης.

Η Τεχεράνη επένδυσε συστηματικά επί δεκαετίες σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και UAV, δημιουργώντας ένα πλέγμα ισχύος που επηρεάζει όχι μόνο το Ισραήλ και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά και τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), και ειδικά από τις Αεροδιαστημικές τους Δυνάμεις.