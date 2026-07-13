Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς έχουν τεθεί σήμερα σε «πορτοκαλί συναγερμό», ενώ σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους η Χαλκιδική, η Αχαΐα, η Αττική, η Εύβοια, η Μαγνησία, η Αιτωλοακαρνανία, η Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, όπως και τις περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών.

Όπως ανακοινώθηκε, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, γεγονός που συνεπάγεται την κλιμάκωση των κοινών περιπολιών επιτήρησης (επίγειων και εναέριων) σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, συνιστάται η αποφυγή ενεργειών όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), το άναμμα υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η καύση αγρών απαγορεύεται αυστηρά κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν εστία φωτιάς, καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.