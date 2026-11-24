Σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο περνά πλέον η διερεύνηση του τεράστιου κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρίθηκε πως η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα της δικογραφίας απαιτούν χειρισμό από δικαστή ανώτερου βαθμού.

Το Τριμελές Συμβούλιο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να αναθέσει καθήκοντα ανακριτή για τη συγκεκριμένη υπόθεση σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος αναμένεται να οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ενίσχυση της ανακριτικής ομάδας

Η αναβάθμιση της διαδικασίας συνοδεύεται από αναδιάρθρωση του κλιμακίου που χειρίζεται τη δικογραφία. Η 3η ειδική ανακρίτρια, η οποία είχε αναλάβει αρχικά την υπόθεση με τον βαθμό της Πρωτοδίκη, θα παραμείνει στη διαδικασία λειτουργώντας πλέον ως επίκουρος του νέου Ανακριτή.

Παράλληλα, το έργο της δικαστικής έρευνας συνδράμει ήδη οικονομολόγος της Δικαστικής Αστυνομίας, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τον απαιτητικό λογιστικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων.

Το κατηγορητήριο και οι 1.283 κατηγορούμενοι

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών θα κληθεί να αξιολογήσει τον τεράστιο όγκο των δεδομένων και να αποφασίσει για την περαιτέρω δικονομική πορεία της υπόθεσης. Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της δικογραφίας, ώστε να αποσπαστούν τυχόν αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς και η ομαδοποίηση των 1.283 εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα δρούσε μέσω 917 εικονικών εταιρειών με «αχυράνθρωπους», συσσωρεύοντας χρέη ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.

Στη μακρά λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και το πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ενώ υπενθυμίζεται πως από τις μέχρι τώρα αστυνομικές επιχειρήσεις, έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 6 οδήγησαν σε προφυλάκιση.