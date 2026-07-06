Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Παγκράτι, όπου ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τόσο το θύμα όσο και ο αδελφός του, ο οποίος έχει προσαχθεί ως ο βασικός ύποπτος, είναι πρώην αστυνομικοί.

Το χρονικό και ο εντοπισμός του θύματος

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από έντονη δυσοσμία που αναστατώσε τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τον 62χρονο άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του, τυλιγμένο σε σεντόνια.

Η κατάσταση της σορού, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, υποδηλώνει ότι ο άνδρας ήταν νεκρός ήδη αρκετές ημέρες, γεγονός που προκάλεσε και την έντονη οσμή. Δίπλα του σε κατάσταση αλλοφροσύνης βρισκόταν ο αδερφός του, που έχει προσαχθεί από τις Αρχές.

Η προσαγωγή του αδελφού

Ο αδελφός του θύματος, παραμένει σε κατάσταση σοκ και, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας προσήχθη και εξετάζεται στην Ασφάλεια.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.