Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται προσωρινά από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια λιμενική Αρχή ήδη έχει σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση κατά τον κατάπλου του «Αριάδνη» στο λιμάνι, για την οποία όμως κανείς αρμόδιος δεν επιλήφθηκε, ως όφειλε.

Μαρ. Κορ.