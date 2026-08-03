Στη σκιά του δυστυχήματος με την σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο χειριστές χθες, παραμένει για τέταρτη μέρα σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο κύρια μέτωπα:

Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι δυνάμεις επιχειρούν στο Κρύο Πηγάδι. Εκεί η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Εκεί η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Προς την περιοχή των Μεγάρων, με κατεύθυνση προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι και τον οικισμό της Αγίας Σκέπης.

Επιχείρηση εκκένωσης και μέτρα ασφαλείας

Στην περιοχή Κανδήλι έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Εκδόθηκε οδηγία προς τους κατοίκους στις περιοχές Κανδήλι, Αγία Σκέπη και Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες με φάρους και ηχητικά σήματα, καλώντας όσους βρίσκονται σε διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν το σημείο.

Μπουλντόζες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας, της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου, υπό τη συνοδεία πυροσβεστών, επιχειρούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δρόμων πρόσβασης.

Στάχτη περισσότερα από 111.000 στρέμματα σε Βοιωτία και Αττική

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, έως και τις 12:05 της Κυριακής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επεξεργάστηκε τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Κάηκαν σπίτια στο Κρύο Πηγάδι

Στο Κρύο Πηγάδι όπου κάηκαν σπίτια, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς ξεπηδούν νέες εστίες.

Το μέτωπο έχει εξαπλωθεί ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας. Μάλιστα, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή παραδόθηκαν στις φλόγες.

Για την ώρα δεν απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο κάηκαν άλλα δύο σπίτια στο όρος Πατέρας.

Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν τη φωτιά προς Αλεποχώρι και Μέγαρα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν τιτάνια μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των μετώπων ενώ μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε να αποτραπεί το πέρασμα της φωτιάς στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και επιχειρούν με επιχωματώσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση των πυροσβεστών είναι αδύνατη.

Οι δυσκολίες εντείνονται από τη μορφολογία του εδάφους, τη μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκαλούν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Πυροσβέστες στη «μάχη» με τις φλόγες:

Το πύρινο μέτωπο στον οικισμό Κρύο Πηγάδι:

Η εικόνα στον οικισμό στον Άγιο Νεκτάριο:

Εικόνες από τον Άγιο Νεκτάριο

Βίντεο από πύρινο μέτωπο που πλησιάζει τα Μέγαρα:

Συγκρούστηκαν στον αέρα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα – Δύο νεκροί

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πιθανότατα λόγω ανθρώπινου λάθους και εξαιτίας της έντασης των δύσκολων στιγμών, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για τεχνική βλάβη, όπως επισημαίνεται από την εταιρία μίσθωσης τους.

Την ώρα της σύγκρουσης ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε η πτώση των δύο ελικοπτέρων, με το ένα εξ’ αυτών να συντρίβεται σε χαράδρα, ενώ το δεύτερο να συνεχίζει για λίγο την πορεία του, με τον πιλότο να διατηρεί τον έλεγχο του και να το προσγειώνει.

Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου

Η τελευταία χρονολογικά εξέλιξη στις 5:15 μ.μ αναφέρει ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου που δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα από τους τις επίγειες δυνάμεις διάσωσης, βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης του, χωρίς τις αισθήσεις τους, με τους διασώστες να τους μεταφέρουν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 251 ΓΝΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί. Πρόκειται για τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου και τον Έλληνα συγκυβερνήτη -συντονιστή.

Το βίντεο της σύγκρουσης

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ελικόπτερα ήταν μισθωμένα για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Απογειώθηκαν από το ελικοδρόμιο της Ελευσίνας. Οι πιλότοι στα ελικόπτερα είναι Δανός και Βρετανός, ενώ οι συγκυβερνήτες -συντονιστές είναι Έλληνες. Από την πτώση του ενός ελικοπτέρου προκλήθηκε μεγάλη φωτιά στο σημείο όπου κατέπεσε εξαιτίας της διαρροής καυσίμων, από τα ντεπόζιτά του.

Σώοι οι επιβαίνοντες στο πρώτο ελικόπτερο

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που κατάφερε να προσγειωθεί εντοπίστηκε και οι δύο επιβαίνοντες ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής είναι καλά στην υγεία τους. Πραγματοποιήθηκε ακολούθως μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του σημείου που κατέπεσε το δεύτερο ελικόπτερο, του οποίου ο κυβερνήτης είναι Δανός και ο συντονιστής Έλληνας. Ωστόσο από τη στιγμή που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα για την κατάσταση της υγείας τους. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τραυματίας είναι ο συγκυβερνήτης – συντονιστής, του πρώτου ελικοπτέρου, ενώ ο Βρετανός πιλότος που ειδοποίησε το επιχειρησιακό κέντρο για τη σύγκρουση είναι σώος με ελαφρά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα του ΕΚΑΒ ενώ ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το πλήρωμα του δευτέρου ελικοπτέρου.

Συγκεκριμένα έχουν μεταβεί έξι ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, 12 συνολικά διασώστες και δύο ιατροί. Τα δύο μέλη του πληρώματος του πρώτου ελικοπτέρου που εντοπίστηκαν σώα, όπως και τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου που εντοπίστηκαν αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους, μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».