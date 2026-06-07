Κορυφώνεται σήμερα Κυριακή 07 Ιουνίου η τριήμερη διεθνής συνάντηση της παγκόσμιας λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels, η οποία πραγματοποιείται στην παραλία Δρέπανο της Ηγουμενίτσας.

Η εκδήλωση έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την τεράστια οικονομική ‘’ένεση’’ που προσφέρει στην τοπική αγορά αλλά και για την πρωτοφανή κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, συλλήψεις στα σύνορα και ένα εγκεφαλικό

Οι ελληνικές Αρχές Ασφαλείας τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας με τη τοπική αστυνομική δύναμη να ενισχύεται σημαντικά με ειδικά κλιμάκια στελεχών του «ελληνικού FBI» από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια των αυστηρών ελέγχων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών Γερμανών αναβατών στην κατοχή των δύο εξ αυτών εντοπίστηκαν μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε διεθνές δικαστικό ένταλμα. Παράλληλα, ακόμη 4 συλλήψεις μελών πραγματοποιήθηκαν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς βρέθηκαν μαχαίρι και σιδερογροθιά κρυμμένα μέσα στις αποσκευές τους.

Ο τρίτος συλληφθείς γερμανικής καταγωγής, καταζητείτο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές αρχές, κατηγορούμενος για εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος στην Πολωνία. Με εντολή του Εισαγγελέα Εφέτων Κέρκυρας, ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του.

Ωστόσο, το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της κράτησής του στην Κέρκυρα, ο Γερμανός αναβάτης υπέστη ξαφνικά ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων, όπου πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, αυστηρά φρουρούμενος.

Οικονομική «ανάσα» για τον τουρισμό και την εστίαση της Θεσπρωτίας

Παρά το κλίμα αστυνομικής επιτήρησης, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης κάνουν λόγο για εξαιρετικά ευγενείς ανθρώπους, οι οποίοι ξοδεύουν μεγάλα ποσά και τονώνουν σημαντικά την τοπική οικονομία.

«Αφήνουν πολλά χρήματα στον τόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά τοπικός ξενοδόχος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ροκ συναυλίες, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και ένας… κυπριακός γάμος

Περισσότερες από 2000 μοτοσυκλέτες και περίπου 5000 αναβάτες έφτασαν στην Ηγουμενίτσα. Στο σημείο συγκέντρωσης, στην ακτή του Δρέπανου, ένα τεράστιο πανό με τη φράση “Welcome Brothers” υποδέχεται τα μέλη, σε έναν αυστηρά οριοθετημένο χώρο που ελέγχεται από εσωτερική ομάδα περιφρούρησης της διοργάνωσης με διαδικασίες ταυτοποίησης.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με μια μεγάλη ροκ συναυλία, η οποία ολοκληρώθηκε εν μέσω εντυπωσιακών ρίψεων δεκάδων πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό της Θεσπρωτίας. Η διεθνής συνάντηση επιφύλασσε και μια ρομαντική έκπληξη: ένας αναβάτης από την Κύπρο επέλεξε το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα της παραλίας του Δρεπάνου για να παντρευτεί την αγαπημένη του, καταχειροκροτούμενος από τους «αδελφούς» του.

Με την ολοκλήρωση της τριήμερης συνάντησης σήμερα, η πλειοψηφία των αναβατών αναμένεται να αναχωρήσει, ωστόσο μεγάλος αριθμός μοτοσικλετιστών σχεδιάζει να συνεχίσει τις καλοκαιρινές του διακοπές σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.