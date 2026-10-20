Σε ρυθμό… Παρισιού και Μιλάνου, μπαίνει σταδιακά από σήμερα Τρίτη 20/10 και η Αθήνα με τους φοιτητές να ξεκινούν τον χορό των κινητοποιήσεων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, η αναβάθμιση των υποδομών και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για το υψηλό κόστος σπουδών.

Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει στήσιμο σκηνών και κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος την Τρίτη. Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο κέντρο της Αθήνας, οι φοιτητές προγραμματίζουν τη διεξαγωγή μεγάλης συναυλίας, η οποία είχε αναβληθεί κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δράση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, συνδέοντας την πρωτοβουλία με την επιτακτική ανάγκη στήριξης της φοιτητικής μέριμνας και της καθημερινής διαβίωσης των νέων.

Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την Τετάρτη στα Προπύλαια

Η κορύφωση των διαμαρτυριών αναμένεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε κλείσιμο των σχολών και συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν επίσης μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Για την ίδια ημέρα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις. Τα κύρια αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία, την ενίσχυση των υποδομών, καθώς και τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους διεκδικούν:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης: Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων και τη διασφάλιση ασφαλών, σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων και τη διασφάλιση ασφαλών, σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης. Ενίσχυση προσωπικού: Προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Υποδομές και μέριμνα: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και ουσιαστική φοιτητική μέριμνα (στέγαση, σίτιση, μεταφορές) για την ελάφρυνση του κόστους σπουδών.

Παράλληλα κινητοποιήσεις προγραμματίζονται την Τετάρτη και σε Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου και Πάτρα στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

Σε επαγρύπνηση η Αστυνομία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εν όψει των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν την Τετάρτη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται επί ποδός στα αστικά κέντρα όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει τη διενέργεια προελέγχων, στα πρότυπα των μέτρων που λαμβάνονται στις μεγάλες διαδηλώσεις. Στόχος των αρχών είναι ο έγκαιρος εντοπισμός ύποπτων κινήσεων από ομάδες που ενδέχεται να επιδιώξουν την πρόκληση επεισοδίων.

Η ηγεσία του υπουργείου παρακολουθεί στενά τις παράλληλες κοινωνικές εντάσεις και τα επεισόδια που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αλβανία. Όπως επισημαίνεται, βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού είναι η περιφρούρηση του δικαιώματος των μαθητών, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν ειρηνικά και να αναδείξουν τα αιτήματά τους.