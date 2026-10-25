Η πραγματικότητα στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων αλλάζει πλέον με ραγδαίους ρυθμούς και η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα θεωρείται επιτακτική. Με τον κανόνα αυτόν να αποτελεί τον βασικό οδηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δεκάδες πολίτες άφησαν για λίγο τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, από 19 έως 24 Οκτωβρίου, για να συμμετάσχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υπό την ομπρέλα της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωσή τους.

Σενάρια προσαρμοσμένα στις απειλές του σήμερα

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξοικειωθούν τόσο με τη χρήση όσο και με την αναχαίτιση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, έναν παράγοντα που ανατρέπει τα δεδομένα σε κάθε μορφής σύγκρουση. Ταυτόχρονα, τα αντανακλαστικά και η σκοπευτική τους ικανότητα δοκιμάστηκαν εκτενώς μέσα από εξομοιωτές βολής τελευταίας γενιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στον τομέα της επιβίωσης, με τους εφέδρους να λαμβάνουν κρίσιμες γνώσεις γύρω από την παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο της μάχης (TCCC).

Εκπαίδευση σε τρία διαφορετικά μέτωπα

Για να αποδώσουν τα ρεαλιστικά σενάρια τον μέγιστο βαθμό δυσκολίας, ο κύκλος της δραστηριότητας μοιράστηκε γεωγραφικά σε κομβικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας που προσφέρουν το κατάλληλο έδαφος δοκιμών.

Συγκεκριμένα, οι ασκήσεις φιλοξενήθηκαν στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων στον Αυλώνα Αττικής, στο 2ο ΚΕΜΕΦ που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς και στο εξειδικευμένο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα.

Μέσα από αυτή την τριπλή ανάπτυξη, ο θεσμός της εφεδρείας επιβεβαιώνει την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται σε συνθήκες έντονης πίεσης, κρατώντας τον πήχη της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».