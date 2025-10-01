Σε τραγωδία κατέληξε η επιχείρηση εντοπισμού 53χρονου άνδρα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια σήραγγα βάθους 10 μέτρων στην περιοχή των Γόννων, στην Λάρισα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και διασωστών της 8ης ΕΜΑΚ που διήρκεσαν πάνω από 12 ώρες, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9), όταν 77χρονος ειδοποίησε τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, αναφέροντας ότι ο 53χρονος είχε εγκλωβιστεί μέσα σε υπόγεια στοά.

Αναζητούσαν λίρες σε σπήλαιο – Τέσσερις οι εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 53χρονος ανήκε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων που, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πραγματοποιούσαν συστηματικές αναζητήσεις σε παλιό σπήλαιο, πιστεύοντας ότι εκεί βρίσκονται κρυμμένες λίρες. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, οι δύο από τους τέσσερις εγκατέλειψαν το σημείο όταν η κατάσταση έγινε κρίσιμη, πιθανόν λόγω έλλειψης οξυγόνου ή κατολίσθησης, αφήνοντας πίσω τους τον εγκλωβισμένο 53χρονο και τον 77χρονο, ο οποίος και ενημέρωσε τις αρχές.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες, άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ με εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σήραγγα είχε βάθος περίπου 10 μέτρων και δεν διέθετε καμία υποδομή ασφάλειας. Μετά από τουλάχιστον πέντε ώρες προσεκτικής προσέγγισης, οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στον εγκλωβισμένο άνδρα, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε κατολίσθηση, ωστόσο το φορείο που είχαν μαζί τους οι διασώστες, τον προστάτεψε προσωρινά. Του χορηγήθηκε οξυγόνο και ο 53χρονος φάνηκε να αντιδρά και να αποκτά επαφή με το περιβάλλον, όμως η κατάστασή του επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε λίγο αργότερα.

Η ανάσυρσή του έγινε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς απαιτήθηκε η χρήση φιαλών οξυγόνου, κατασκευή υποστυλωμάτων και μεταφορά του από δύσβατο μονοπάτι μήκους περίπου 500 μέτρων.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Εντατικές έρευνες – Εντοπίστηκαν τα οχήματα των «χρυσοθήρων»

Οι Αρχές διεξάγουν εντατική έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που εξαφανίστηκαν από την περιοχή πριν την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για συνεργάτες του θύματος στην προσπάθεια εντοπισμού θησαυρού. Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο οχήματα, που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Ο 77χρονος, ο οποίος παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε το 112, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γόννων και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για προληπτικούς λόγους. Η κατάστασή του είναι σταθερή.

Κατολίσθηση και ασφυξία τα πιθανά αίτια

Από την προκαταρκτική έρευνα φαίνεται πως ο 53χρονος έχασε τη ζωή του είτε από πτώση μέσα στη σήραγγα είτε από έλλειψη οξυγόνου, καθώς ο χώρος δεν διέθετε επαρκή αερισμό και ήταν ασταθής. Οι διασώστες ανέφεραν δυσκολία στην αναπνοή ακόμη και με εξοπλισμό, ενώ η σήραγγα παρουσίαζε σοβαρότατο κίνδυνο κατάρρευσης.

Οι κάτοικοι των Γόννων κάνουν λόγο για μια ομάδα που δραστηριοποιούνταν στο σημείο εδώ και εβδομάδες, προκαλώντας ερωτήματα αλλά και ανησυχία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είχαν δει τα άτομα αυτά να επιχειρούν σε συγκεκριμένη τοποθεσία, που φημολογείται πως κρύβει θησαυρούς (χρυσές λίρες) από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο η δραστηριότητα της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες όσο και η ταυτότητα των δύο ανδρών που τράπηκαν σε φυγή. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να κινηθούν ποινικές διαδικασίες για παράνομες εργασίες, έκθεση σε κίνδυνο και άλλα αδικήματα.