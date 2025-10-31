Διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο η 72χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά χθες όταν παρασύρθηκε από το λεωφορείο την στιγμή που κατέβαινε από αυτό, στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

Πληροφορίες και περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων αναφέρουν ότι η τσάντα της γυναίκας πιάστηκε στην πόρτα του λεωφορείου, όταν αυτή έκλεινε, με αποτέλεσμα η ίδια να χάσει την ισορροπία της και στη συνέχεια να περάσει πάνω από το πόδι της η ρόδα του βαρέως οχήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Το τραγικό περιστατικό, συνέβη σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και η ΟΣΥ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές που το διερευνούν και διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

*Εικόνα Αρχείου