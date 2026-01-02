Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου σε χωριό του δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα. Ο ανήλικος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του χωρίς εκείνος να το καταλάβει, με σκοπό να απομακρύνει κάποια πουλιά, από την αυλή του σπιτιού.

Όμως, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και να τον τραυματίσει σοβαρά στο κεφάλι. Αμέσως μετά το ατύχημα, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Οι Αρχές, μετά την αναφορά του περιστατικού, συνέλαβαν τον πατέρα του ανήλικου για πλημμελή φύλαξη του όπλου, καθώς το όπλο ήταν ακατάλληλα ασφαλισμένο. Παρ’ όλα αυτά, με απόφαση του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Η τοπική αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ η οικογένεια και η τοπική κοινωνία παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης του νεαρού.