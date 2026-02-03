Ο ένας εκ των τριών επιζώντων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος πολυτραυματίας είναι διασωληνωμένος σε εξειδικευμένη μονάδα του νοσοκομείου.

Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους γιατρούς.

Σημειώνεται πως μόλις αναρρώσει θα επιστρέψει στην Ελλάδα με το ειδικό αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας. Σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων που θα κρίνουν αν ο 20χρονος είναι έτοιμος για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Πηγή: Thesspost