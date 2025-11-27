Συνέχεια των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες των Χανίων όπως ανακοίνωσαν χτες (26/11) στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, που παραχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο. Αφού αναφέρθηκαν εκτεταμένα στα καίρια προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι, ανακοίνωσαν πως θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητο συλλαλητήριο αύριο (28/11) στις 11.00 το πρωί, ξεκινώντας από τον κόμβο των Μουρνιών, και θα καταλήξουν στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στην πλατεία Ελευθερίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν εντατικά τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους.

Το Σάββατο συνεδριάζουν οι πρόεδροι των Συλλόγων

Το Σάββατο (29/11) θα συνεδριάσουν μόνο οι πρόεδροι των Συλλόγων για τις τελικές αποφάσεις των κινητοποιήσεων τους, όπως αποφασίστηκε στην χθεσινή Παγκρήτια σύσκεψη των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί είναι αποφασισμένοι μπλόκα διαρκείας ενώ κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ανέφεραν ότι «όλοι οι βουλευτές, οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός είναι ανεπιθύμητοι» μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης

-Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και της βασικής ενίσχυσης.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

-Μείωση του κόστους παραγωγής, ειδικά σε ζωοτροφές, ενέργεια και μέσα παραγωγής.

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

-Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτεται το 100% της παραγωγής και του κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς και κάλυψη των απωλειών.

-Δικαιοσύνη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα να επιστραφούν τα «κλεμμένα χρήματα» στους πραγματικούς δικαιούχους και να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες.