Βιβλική καταστροφή σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24ωρα, με τις σφοδρές βροχοπτώσεις να έχουν πλήξει ολόκληρο το νησί από άκρη σε άκρη.

Στα χωριά του Μυλοποτάμου μέσα σε δύο ημέρες έπεσε όγκος νερού που αντιστοιχεί σε βροχές ενός έτους, αυτοκίνητα κόλλησαν στις λάσπες και τα φερτά υλικά, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες απεγκλωβισμοί ανθρώπων από σπίτια και αυτοκίνητα.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι που καταγράφηκαν στα Χανιά «σήκωσαν» ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους, ενώ το οδικό δίκτυο στην Ιεράπετρα και τη Σητεία κόπηκε στα δύο.

Τα Ζωνιανά στη δίνη της κακοκαιρίας

Στα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου, τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ λάσπη και φερτά υλικά δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και κατοικίες.

Το κυριότερο πρόβλημα του χωριού εντοπίζεται στον ποταμό, καθώς τα τοιχώματα του έχουν υποστεί ζημιές σε πολλά σημεία. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και απομακρύνθηκαν εν γένει από την περιοχή.

Στα 420 mm το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που σημειώνονται από την Παρασκευή στην Κρήτη δημιούργησαν έντονα προβλήματα στο νησί και τεράστιους όγκους νερού που έπεσαν στα χωριά της.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 mm. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Αμέτρητες κατολισθήσεις στο Λασίθι

Αμέτρητες είναι οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο Λασίθι έπειτα από τις καταιγίδες που έπληξαν το νησί. Παράλληλα στο Οροπέδιο Λασιθίου καταγράφηκαν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα μετατράπηκαν σε λίμνη και κάτω από το νερό θάφτηκαν 3.000 τόνοι πατάτας.

Βίντεο από Οροπέδιο Λασιθίου:

Εικόνες καταστροφής έπειτα από την επέλαση των καταιγίδων στο νησί:

Χωρίς νερό τα χωριά του Μυλοποτάμου

Τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια έχουν μείνει χωρίς νερό, καθώς τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

Τα συνεργεία από νωρίς το πρωί δίνουν «μάχη» για την αποκατάσταση των ζημιών.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Πότε υποχωρούν τα επικίνδυνα φαινόμενα – Η πρόγνωση του καιρού

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι.

Στην Κρήτη τα επίκινδυνα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν να εξασθενούν από το βράδυ της Κυριακής μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στην Κρήτη:

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.