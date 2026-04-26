Ως εξαιρετικά σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας 21χρονου Βρετανού στρατιώτη, ο οποίος βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε με τετράτροχο όχημα («γουρούνα») στη Ρόδο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 15 Απριλίου κοντά στο ξενοδοχείο διαμονής του 21χρονου, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της dimokratiki, όταν η «γουρούνα» που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα.

Μεταφέρθηκε στην Κρήτη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Κρήτη, όπου μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σημειώνεται ότι οι θεράποντες ιατροί σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε διαδικασία αφύπνισής του από το τεχνητό κώμα, με την οικογένεια να κάνει λόγο για «ένα τρομακτικό και άγνωστο μέλλον».

«Ακούστηκε ένας γδούπος»

Σύμφωνα με τη σύντροφο του 21χρονου η ίδια βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τη στιγμή του τροχαίου. Όπως περιέγραψε άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο που παρέπεμπε σε τριβή ελαστικών και αμέσως μετά έναν δυνατό γδούπο.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύντροφό της στο κινητό και δεν έλαβε απάντηση, κάτι που όπως είπε δεν συνηθιζόταν, αποφάσισε να βγει στον δρόμο για να τον αναζητήσει. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν δραματική. Η «γουρούνα» είχε αναποδογυρίσει δίπλα σε στύλο και ο 21χρονος βρισκόταν ακίνητος δίπλα της, με αίμα να τρέχει από τραύματα στο κεφάλι και τη μύτη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα με τετράτροχα οχήματα. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας.

Σημειώνεται ότι η είδηση του ατυχήματος του 21χρονου Βρετανού στρατιώτη έχει μεταδοθεί από αρκετά Μέσα Ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: dimokratiki