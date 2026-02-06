Την υψηλή επιχειρησιακή της ετοιμότητα και τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίας σε πολλαπλά διεθνή περιβάλλοντα επιβεβαιώνει η Πολεμική Αεροπορία.

Όπως αναφέρει το ΓΕΑ, την τρέχουσα περίοδο συμμετέχει παράλληλα σε τρεις σημαντικές πολυεθνικές αεροπορικές ασκήσεις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας, της μαχητικής ικανότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας με συμμαχικές χώρες, η ΠΑ λαμβάνει μέρος στο Tactical Leadership Programme (TLP) στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας.

Η ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνει έξι μαχητικά F-16 της 330 Μοίρας και δύο F-16 της 347 Μοίρας, με τη δραστηριότητα να εκτείνεται από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, τέσσερα μαχητικά Rafale της 332 Μοίρας συμμετέχουν στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μεσαίας Κλίμακας «Spears of Victory 26», η οποία διεξάγεται στην Αεροπορική Βάση King Abdulaziz, στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει και στην Πολυεθνική Άσκηση «ORION 2026», με τέσσερα μαχητικά Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας, τα οποία επιχειρούν από την Αεροπορική Βάση Mont-de-Marsan της Γαλλίας, στο διάστημα από 3 έως 16 Φεβρουαρίου.

Όπως προσθέτει το ΓΕΑ, η ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις απαιτητικές διεθνείς ασκήσεις αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του προσωπικού της, καθώς και την ικανότητά της να επιχειρεί αποτελεσματικά σε σύνθετα και πολυεθνικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.