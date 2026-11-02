Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνοντας 48ωρη απεργία για τις 3 και 4 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων Πτυχιούχων Διοικητικών Υπαλλήλων, Μηχανικών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

Αφορμή για την κλιμάκωση της στάσης τους στάθηκε το πλήρες αδιέξοδο στις επαφές με την πολιτική ηγεσία, από τις οποίες δεν προέκυψε καμία ουσιαστική δέσμευση για την ενίσχυση των αποδοχών τους.

Μέσα από κοινό ψήφισμά τους, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκφράζουν την έντονη απογοήτευση και τη βαθιά δυσαρέσκειά τους για την έκβαση των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους υφυπουργούς κ.κ. Θεοχάρη και Παπαδοπούλου.

Όπως επισημαίνουν, το βασικό ζήτημα που τέθηκε επί τάπητος ήταν η αναπροσαρμογή των αποδοχών σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καθώς το κόστος ζωής πιέζει ασφυκτικά το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας. Παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, οι συζητήσεις κατέληξαν σε τέλμα, χωρίς να δοθούν απαντήσεις στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους κλάδους αυτούς.

Οι Σύλλογοι επανέφεραν το πάγιο αίτημά τους για ένταξη στο Ειδικό Μισθολόγιο, καθώς και την εξίσωση του Επιδόματος Ειδικών Καθηκόντων με τα ποσοστά που ήδη ισχύουν για τους συναδέλφους τους αντίστοιχων βαθμίδων.

Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου επιδόματος ως συντάξιμης αποδοχής, υπενθυμίζοντας ότι σχετική βούληση είχε διατυπωθεί παλαιότερα και από τον ίδιο τον υπουργό. Μπροστά στη συνεχιζόμενη αδιαφορία, οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την οριστική αποκατάσταση της εργασιακής δικαιοσύνης.