Σε τροχιά νέας θερμής εισβολής φένεται πως εισέρχεται η χώρα, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανιούσα από την έναρξη της νέας εβδομάδας και να προσεγγίζει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Μετά από μια ημέρα με σχετικά ήπιες μέγιστες τιμές γύρω στους 32 με 33 βαθμούς, το σκηνικό του καιρού μεταβάλλεται αισθητά, ενώ παράλληλα καταγράφεται σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη, η άνοδος θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς.

Στη Βόρεια Ελλάδα ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες και τοπικές μπόρες μικρής έντασης. Από την Τρίτη αναμένεται η σταδιακή επικράτηση των μελτεμιών στο Αιγαίο, τα οποία από την Τετάρτη έως το τέλος της εβδομάδας θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, επηρεάζοντας και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί ουσιαστικά η ζέστη, καθώς οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στους 36 με 37 βαθμούς.

Σε πραγματικό χρόνο οι θερμοκρασίες στη χώρα:

Την ίδια στιγμή, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εστιάζει στην επίδραση των τελευταίων καιρικών φαινομένων στον δείκτη ευφλεκτότητας της καύσιμης ύλης. Όπως επισημαίνει, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις πρόσφεραν μια πρόσκαιρη αλλά ουσιαστική ανακούφιση, αυξάνοντας τα επίπεδα υγρασίας στη νεκρή καύσιμη ύλη, η οποία πριν από τις βροχές βρισκόταν σε επίπεδα οξείας ξηρασίας με την υγρασία να πέφτει τοπικά έως και το 5,4%. Ωστόσο, ο ίδιος υπογραμμίζει πως η θετική αυτή επίπτωση ενδέχεται να εξανεμιστεί γρήγορα με την επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, ενώ η πλήρης αποτίμηση της κατάστασης θα ολοκληρωθεί μόλις διατεθούν τα οριστικά δορυφορικά δεδομένα.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

«Η κατάσταση της 18ης Ιουλίου χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη ξήρανση της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης.

Η μέση εκτιμώμενη ελάχιστη υγρασία είχε περιοριστεί στο 9,5%, ενώ τοπικά έφθανε μόλις στο 5,4%, τιμές που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλή δυνητική ευφλεκτότητα.Οι βροχές της 24ης Ιουλίου ανέκοψαν αυτήν την πορεία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εκεί όπου η διαβροχή ήταν ουσιαστική, η υγρασία των λεπτών νεκρών καυσίμων αυξήθηκε και η ευκολία ανάφλεξης μειώθηκε σημαντικά. Δεν μπορούμε ακόμη να ποσοτικοποιήσουμε με ακρίβεια τη μεταβολή, επειδή τα αντίστοιχα πλήρη δεδομένα ERA5-Land της 25ης Ιουλίου δεν έχουν ακόμη διατεθεί. Η τελική σύγκριση θα γίνει όταν μπορέσουμε να αντιπαραβάλουμε, στο ίδιο πλέγμα και με την ίδια μέθοδο, την υγρασία καυσίμων της 18ης με εκείνη της 25ης Ιουλίου. Μέχρι τότε, όμως, η δορυφορική εικόνα του IMERG και η έκταση των βροχοπτώσεων επιτρέπουν ένα ασφαλές προσωρινό συμπέρασμα. Οι βροχές ωφέλησαν ουσιαστικά τις περιοχές που επηρεάστηκαν, αυξάνοντας προσωρινά την υγρασία της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης και περιορίζοντας την ευκολία ανάφλεξης. Το όφελος είναι σημαντικό, αλλά μπορεί να υποχωρήσει γρήγορα με την επιστροφή θερμών, ξηρών και ανεμωδών συνθηκών.»