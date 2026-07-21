Σε πρόσκρουση ξένου αντικειμένου στον κινητήρα αποδίδουν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας το σοβαρό περιστατικό με τη θραύση παραθύρου σε αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Γερμανία στις 10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι (Michael O’Leary), μιλώντας χθες σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ryanair, τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πως η ζημιά προκλήθηκε πιθανότατα από εξωτερικό παράγοντα (ξένο σώμα, όπως είπε χαρακτηριστικά) κατά τη διαδικασία της απογείωσης και όχι από την ηλικία του σκάφους ή κάποια αμέλεια στη συντήρησή του.

Την υπόθεση διερευνά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), ενώ τα τελικά συμπεράσματα θα δείξουν αν υπάρχουν ευθύνες της αεροπορικής εταιρείας ή της κατασκευάστριας Boeing.

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους μετά την αποκόλληση του παραθύρου:

Εκχώρηση της έρευνας στο NTSB

Παρότι το ατύχημα εκτυλίχτηκε στον εναέριο χώρο της χώρας μας, η Ελλάδα αποφάσισε να παραδώσει την κύρια ευθύνη διερεύνησης της υπόθεσης στην αντίστοιχη αμερικανική υπηρεσία (NTSB), διατηρώντας ωστόσο ενεργό ρόλο στη διαδικασία.

Σε σοκ ο Σέρβος που τραυματίστηκε

Λόγω της διαφοράς πίεσης, ένας 61χρονος υπήκοος Σερβίας, που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που αποκολλήθηκε, αναρροφήθηκε βίαια, με το κεφάλι και τους ώμους του να βρεθούν εκτός της ατράκτου, εκτεθειμένος στις ακραίες συνθήκες του εναέριου χώρου.

«Ευτυχώς δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του», δήλωσε επιβάτιδα, εξηγώντας ότι αυτό ήταν που τον συγκράτησε αρχικά.

Η σύζυγός του, επιδεικνύοντας απίστευτη ψυχραιμία, άρπαξε τα πόδια του και τον κρατούσε σταθερά για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι να καταφέρουν και άλλοι επιβάτες να σπεύσουν στο σημείο και να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα.

Κατά τη διάρκεια του θρίλερ, ο άνδρας αιμορραγούσε και έχανε τις αισθήσεις του λόγω της έλλειψης οξυγόνου και του ακραίου σοκ, σύμφωνα με μαρτυρίες.