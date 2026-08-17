Σε ύφεση βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας «Καράτζης», στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών.

Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύκτια, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το larissanet οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε μεγάλο κομμάτι του εργοστασίου. Η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι την ώρα που ξέσπασε χθες η φωτιά το εργοστάσιο δεν λειτουργούσε, καθώς η επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της από την Παρασκευή 14 Αυγούστου για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Οι πυκνοί καπνοί -όπως φαίνεται και στην εικόνα- σκέπασαν την γύρω περιοχή και η αποπνικτική ατμόσφαιρα έγινε αιτία να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για τους περιοίκους, που κλήθηκαν να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευθούν .