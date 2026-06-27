Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή ‘Αγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00, και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 20 οχήματα. Παράλληλα, μάχη με τις φλόγες έδωσαν 3 Canadair, 2 ελικόπτερα, ενώ έφτασε στο σημείο και 1 ακόμη ελικόπτερο για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Επιπλέον, στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Φθιώτιδος, για την διερεύνηση των αιτιών της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Ήχησε το 112 στην περιοχή, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε την ανάρτηση:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Ανδριανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Γιώργος Ντασιώτης, ενώ ο ίδιος έχει ζήτησε να ενισχυθεί με περισσότερα εναέρια μέσα η δύναμη της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Radio Thiva