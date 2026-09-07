Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο της φωτιάς στην Εύβοια, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή της Μακρυκάπας. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει πλέον σαφή βελτίωση.

Αυτή τη στιγμή, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρότατες δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης οριοθέτηση της φωτιάς και να αποτραπούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 92 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 32 πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που ανήκουν στην 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ.

Συνολικά 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Το ένα ελικόπτερο είχε αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του εναέριου συντονισμού.

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων συμβάλλει στην επιχείρηση με υδροφόρες, ενώ κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ με σκοπό τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων έργου, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς και λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης της Πολιτικής Προστασίας. Στις 15:11, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, με την εντολή να εγκαταλείψουν την περιοχή Τριάδα με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά.

Η ακριβής ειδοποίηση προς τους πολίτες ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα, απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».